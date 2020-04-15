Карантинный режим: Правительство снова будет регулировать цены на часть продуктов и лекарства

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Речь идет о гречке, сахаре, муке пшеничной, макаронах отечественного производства и молоке

С сегодняшнего дня, 15 апреля, и на время карантина правительство вновь вернуло себе право регулировать цены на продукты, лекарства и медизделия.

Об этом рассказал председатель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко на странице в Facebook.

"Государство три года назад решило избавиться от возможности влиять на бизнес, даже в ситуации необоснованного роста цен. Тогда под мониторинг попадали 32 продукта. Завтра мониторинг будет распространен на 10 продуктов, восемь фармпрепаратов и два медицинских товара", - пояснил он.

Известно, что речь идет о гречке, сахаре, муке пшеничной, макаронах отечественного производства, молоке 2,5% в пленке, ржано-пшеничном хлебе, куриных яйцах 1-й категории, курице в тушке, сливочном масле 72,5% и минеральной воде без газа.

Также это касается медицинских масок и перчаток.

По словам председателя Нацсовета экономического развития, если цена на продукты будет повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязано сообщать об этом в Госпотребслужбу.

Однако, на производителей или поставщиков это регулирование не распространяется.

"Государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках, и иметь возможность влиять и на производителей, или импортеров, если цены растут без экономического обоснования", - добавил он.

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По мнению Дорошенко, это позволит делать качественный мониторинг, а, если будут основания, то перечень продукции, которая подлежит регулированию, может даже расти.

Напомним, ранее сообщалось, что столичные супермаркеты начали снижать наценку на продукты первой необходимости.

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До этого стало известно, что Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела против 18 крупнейших аптек Киева и области из-за повышения цен на маски.