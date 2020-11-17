"Карантин выходного дня" эффекта не даст, необходимо усиливать медицину, – экономический аналитик

Телеканал ZIK

Приоритетной задачей власти должен быть вопрос зарплат медицинских работников

Сегодня власти Украины должны сосредоточиться не на закрытии бизнеса на выходных, это не даст вообще никакого эффекта, а на медицине.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

Эксперт отметил, что вместо введения полного локдауна в Украине, что приведет к уничтожению малого и среднего бизнеса, власти страны должны вкладывать в медицину – открывать ликвидированные в рамках реформы экс-руководителя Минздрава Ульяны Супрун специализированные медицинские учреждения, разворачивать мобильные госпитали и создавать дополнительные койко-места для больных COVID-19.

"Сегодня власти страны должны сосредоточиться не на закрытии бизнеса на выходных, это не даст вообще никакого эффекта, а на медицине. Нужно создать больше койкомест для больных коронавирусом. Это делается очень легко и быстро", – отметил гость ток-шоу.

Кроме этого, добавил Скаршевский, властям необходимо закупать аппараты ИВЛ, которые сегодня не являются дефицитными, для этого необходимы разве что дополнительные средства.

"Лечение кислородом больше всего помогает. Сегодня используется лишь 20% запаса ИВЛ. То есть на это нужно обратить внимание", – подчеркнул эксперт.

А приоритетной задачей власти, по словам Виктора Скаршевского, должен стать вопрос зарплат медицинских работников.

"Здесь есть проблема управленческая. Потому что если посмотреть на бюджет, деньги есть, но они не использованы на сумму 28 миллиардов гривен. То есть миллиард долларов не потрачен. Это сугубо управленческая проблема", – прокомментировал аналитик.

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Напомним, 11 ноября, Кабинет министров Украины принял решение о введении "карантина выходного дня". Действие жесткого карантина начнется с субботы, 14 ноября.

Решением правительства запрещается работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Не разрешено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Тем временем украинские рестораторы и предприниматели со всей страны вышли на акцию протеста против карантинных ограничений.

17 ноября Верховная Рада не смогла принять постановление об отмене "карантина выходного дня".