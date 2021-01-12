Как снизить цену на газ для населения до 4,5 грн за кубометр, – эксперт назвал способ

"Нафтогаз" определил цену на газ для населения в октябре Фото из открытых источников

В Украине надо пересматривать законодательную базу, говорит Виктор Скаршевский

"Укргаздобыча" добывает 14 млрд кубометров газа, который можно продавать населению и теплокоммунэнерго по цене 4-4,5 грн за кубометр.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил экономический аналитик Виктор Скаршевский.

Эксперт назвал, каким образом можно снизить стоимость газа для населения в Украине.

"Укргаздобыча" добывает 14 млрд кубометров газа, и у нее весь этот газ не на рынке покупается, а покупается "Нафтогазом", и знаете, по какой цене? По 2 грн 90 коп. Сейчас люди в конечном итоге платят за газ 10-12 грн. Есть много разных вариаций. Может быть, этот газ, который добывает "Укргаздобыча", который стоит 2 грн 90 коп., добавим туда инвестиционную составляющую, тариф на доставку. Это получится 4 грн - 4,5 грн за один кубометр, и это будет цена также и для теплокомунэнерго, которые вырабатывают из этого газа тепло для людей. Все! Больше ничего не надо! Берем "Укргаздобычу", она добывает 14 млрд кубометров, люди потребляют 13,5 млрд кубометров. Все, закрыли вопрос, ничего выдумывать не надо", – отметил Виктор Скаршевский.

Экономический аналитик продолжил: "Но здесь сразу же появятся нарушения соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом, где написано, что должен быть рынок. Также мы этим самым нарушим Третий энергопакет с Евросоюзом. Тем самым мы также нарушим закон о рынке газа, который принят в Украине. То есть здесь надо пересматривать законодательную базу как таковую, чтобы мы могли суверенно распоряжаться собственным ресурсом".

Как сообщали, жители Ивано-Франковска рядом с горожанами Херсона, Львова и Винницы вышли на протест против заоблачных тарифов на газ под стены зданий ОГА.

Также информировали о том, что в Полтаве местные жители возле здания областной СБУ перекрыли одну из главных улиц из-за роста тарифов на газ и электроэнергию.

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