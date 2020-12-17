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Как остановить рост тарифов? – Эксперт назвал необходимый шаг

В Украине закупки газа вывели из-под действия закона "О публичных закупках" Фото из открытых источников

В соглашении об ассоциации с ЕС речь идет о либерализации рынков энергоносителей и услуг ЖКХ, напомнил Дмитрий Марунич

Для того чтобы в Украине не росли тарифы на коммунальные услуги, необходимо отменить соглашение об ассоциации с Европейским Союзом.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK заявил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Эксперт отметил, что для того чтобы в Украине не повышались тарифы на коммунальные услуги, следует сделать один шаг.

"Нужно отменить соглашение об ассоциации. Там написано черным по белому, что все рынки энергоносителей и услуг ЖКХ должны быть либерализированы. Оттуда вся эта история перекочевала в закон о рынке природного газа, оттуда с 1 августа текущего года тарифы для населения перестали быть тарифами и стали ценами. В чем разница цены от тарифа? Тариф устанавливается государством или каким-то уполномоченным органом и регулируется этим уполномоченным органом, исходя из, возможно, платежеспособности населения. Цена формируется биржевым образом или квазибиржевым образом на уровне импортного паритета", – отметил Дмитрий Марунич.

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Эксперт не исключает, что в январе стоимость газа для населения снова может вырасти, и риторически поинтересовался, зачем глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев врал украинцам относительно снижения тарифов на голубое топливо.

Как сообщали, в Европе волна зимнего холодного воздуха и минусовая температура подняли цену на газ на спотовом рынке до максимального значения за последние двадцать месяцев.

Добавим, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила стоимость природного газа для бытовых клиентов в декабре 2020 года. Цена была установлена на уровне 6,33 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки).

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