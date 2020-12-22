Как назначение Витренко в Минэнерго повлияет на цифры в платежках украинцев, – прогноз эксперта

Катерина Одарченко політтехнолог. Фото businesswoman.org.ua

Чуда с точки зрения программы энергоэффективности или модернизации угольных шахт ожидать не следует, считает Екатерина Одарченко

После назначения Юрия Витренко в Минэнерго планы по росту тарифов на коммунальные услуги в Украине останутся неизменными.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявила политический консультант Екатерина Одарченко.

Екатерина Одарченко спрогнозировала, чего следует ожидать украинцам от назначения в Министерство энергетики и угольной промышленности Украины бывшего руководителя НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко и как это может отразиться на цифрах в платежках за электроэнергию и природный газ. По ее мнению, прежде всего следует ожидать увеличения влияния НАК "Нафтогаз Украины", а также определенных выгодных условий торговли газом и нового раунда переговоров, в том числе с РФ.

"Я не ожидаю каких-то чудес с точки зрения программы энергоэффективности или модернизации угольных шахт, или иных наболевших вопросов, которые волнуют обычного украинца, а вот для лоббистов это довольно неплохая новость, потому что он (Юрий Витренко. - Ред.) умеет договариваться", - сказала Екатерина Одарченко.

В то же время, политический консультант убеждена, что планы по росту тарифов на коммунальные услуги останутся неизменными, поскольку Украина имеет обязательства, прописанные в меморандуме с Международным валютным фондом.

"Поскольку этот бюджет будет архидефицитным, предельная цифра дефицита до 270 млрд может достигать, а это огромная сумма, поэтому я не ожидаю определенных инструментов, которые смогут уменьшить эти платежки, поскольку правительство закладывало постепенное повышение тарифов еще с периода Гройсмана и дальше, и дальше при каждом премьер-министре, к сожалению", – сказала Екатерина Одарченко.

Напомним, 17 декабря Верховная Рада Украины провалила голосование за назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики - первого вице-премьер-министра Украины. "За" проголосовали 186 народных депутатов, из которых 153 голоса оказались от фракции "Слуга народа".

Как сообщалось, 21 декабря Кабинет министров Украины назначил Юрия Витренко заместителем министра энергетики и одновременно поручил руководить стратегическим ведомством.

За несколько часов до назначения Витренко первая заместитель министра энергетики Ольга Буславец опубликовала свое заявление об увольнении с должности, однако комментировать такой шаг отказалась.

Следует отметить, что с 2014 года Юрий Витренко занимал должность исполнительного директора "Нафтогаза", однако несколько месяцев назад он покинул компанию.