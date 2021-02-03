Как менялась стоимость коммунальных услуг в Украине за последние 20 лет: Статистика

Фото из открытых источников

Цены с каждым годом только увеличивались

В Украине на протяжении последних 20 лет цены на жилищно-коммунальные услуги постоянно менялись и, к сожалению, эти изменения не в пользу потребителя. Соответствующую статистику обнародовал 112.ua.

Как отмечается, в ней отражены данные по колебанию тарифов на газ, воду, отопление и электричество с 2000 года и по настоящее время. За основу для сравнения взята стоимость ЖКУ в Киеве и средняя сумма зарплаты и пенсии.

2000 год: Цена за 1 куб. м газа-17 коп. стоимость отопления за 1 куб. м-80 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м – 82 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - 16 коп. при средней зарплате в 181 грн и пенсии 69 грн.

2001 год: Цена за 1 куб. м газа-17 коп. стоимость отопления за 1 куб. м-80 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м – 82 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - 16 коп. при средней зарплате в 253,4 грн и пенсии 83,7 грн.

2002 год: Цена за 1 куб. м газа-17 коп. стоимость отопления за 1 куб. м-80 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м – 82 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - 16 коп. при средней зарплате в 3290,7 грн и пенсии 122,5 грн.

2003 год: Цена за 1 куб. м газа-17 коп. стоимость отопления за 1 куб. м-80 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м - 82 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - 16 коп. при средней зарплате в 400,5 грн и пенсии 136,6 грн.

2004 год: Цена за 1 куб. м газа-17 коп. стоимость отопления за 1 куб. м-80 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м – 82 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - 16 коп. при средней зарплате в 499,6 грн и пенсии 182,2 грн.

2005 год: Цена за 1 куб. м газа-17 коп. стоимость отопления за 1 куб. м-80 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м – 82 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - 16 коп. при средней зарплате в 640,8 грн и пенсии 316,2 грн.

2006 год: Цена за 1 куб. м газа-31 коп. стоимость отопления за 1 куб. м – 1 грн 60 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м - 1 грн 48 коп., 1 грн 48 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч – 24 коп. при средней зарплате в 864,9 грн и пенсии 406,8 грн.

2007 год: Цена за 1 куб. м газа-31 коп. стоимость отопления за 1 куб. м – 1 грн 60 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м - 1 грн 48 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - 24 коп. при средней зарплате в 1112 грн и пенсии 478,4 грн.

2008 год: Цена за 1 куб. м газа-48 коп. стоимость отопления за 1 куб. м – 1 грн 60 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м - 1 грн 48 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - 24 коп. при средней зарплате в 1521 грн и пенсии 776 грн.

2009 год: Цена за 1 куб. м газа-48 коп. стоимость отопления за 1 куб. м – 2 грн 38 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м - 2 грн 86 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч – 24 коп. при средней зарплате 1665 грн и пенсии 934,3 грн.

2010 год: Цена за 1 куб. м - 72 коп. стоимость отопления за 1 куб. м – 2 грн 38 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м - 2 грн 86 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - 24 коп. при средней зарплате в 1916 грн и пенсии 1032,6 грн.

112 Украина

2011 год: Цена за 1 куб. м – 72 коп. стоимость отопления за 1 куб. м - 2 грн 91 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м - 3 грн 18 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - 36 коп. при средней зарплате в 2298 грн и пенсии 1152,9 грн.

2012 год: Цена за 1 куб. м - 72 коп. стоимость отопления за 1 куб. м – 2 грн 91 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м - 3 грн 18 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - 36 коп. при средней зарплате в 2722 грн и пенсии 1253,3 грн.

2013 год: Цена за 1 куб. м – 72 коп. стоимость отопления за 1 куб. м - 2 грн 91 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м - 3 грн 18 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - 36 коп. при средней зарплате в 3000 и пенсии 1470,7 грн.

2014 год: Цена за 1 куб. м газа-1 грн 09 коп. стоимость отопления за 1 куб. м - 9 грн 22 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м - 7 грн 46 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - 42 коп. при средней зарплате в 3167 грн и пенсии 1526,1 грн.

2015 год: Цена за 1 куб. м газа-7 грн 19 коп. стоимость отопления за 1 куб. м – 16 грн 14 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м - 10 грн 24 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - 79 коп. при средней зарплате в 3455 грн и пенсии 1581,5 грн.

2016 год: Цена за 1 куб. м газа - 6 грн 88 коп. стоимость отопления за 1 куб. м-32 грн 97 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. М-13 грн 77 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - 1 грн 29 коп. при средней зарплате в 4362 и пенсии 1699,5 грн.

2017 год: Цена за 1 куб. м газа - 6 грн 88 коп. стоимость отопления за 1 куб. м-32 грн 97 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. М-13 грн 77 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - при средней зарплате в 6008 грн и пенсии 2408 грн.

2018 год: Цена за 1 куб. м газа-6 грн 96 коп. стоимость отопления за 1 куб. м - 31 грн 55 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м - 15 грн 49 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - 1 грн 29 коп. при средней зарплате в 7711 грн и пенсии 2645 грн.

2019 год: Цена за 1 куб. м газа-8 грн 55 коп. стоимость отопления за 1 куб. м-38 грн 50 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м-19 грн 60 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - 1 грн 68 коп. при средней зарплате в 9223 грн и пенсии 3019 грн.

2020 год: Цена за 1 куб. м газа - 5 грн 87 коп. стоимость отопления за 1 куб. м-38 грн 50 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м - 21 грн 76 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - 1 грн 68 коп. при средней зарплате в 10 727 грн и пенсии 3170 грн.

2021 год: Цена за 1 куб. м газа-9 грн 87 коп. стоимость отопления за 1 куб. м-38 грн 50 коп. стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м – 21 грн 76 коп. стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч - 1 грн 68 коп. при средней зарплате в 11 987 и пенсии 3507 грн.

В то же время с 1 февраля и до окончания отопительного сезона - 2021 цена на газ будет 6 грн 99 коп.

112 Украина

"За 20 лет цена на 1 куб. м газа выросла на 9,7 грн, стоимость отопления за 1 куб. м – на 37,7 грн, стоимость холодной воды и водоотведения за 1 куб. м – на 20,96 грн, стоимость электроэнергии за 1 кВт-ч – на 1,52 грн, тогда как средняя зарплата увеличилась на 11 806 грн, а пенсия - на 3438 грн.

За это время стоимость коммунальных услуг значительно выросла. Были периоды относительной стабильности и резкого роста тарифов. Среди причин такого роста цен на ЖКХ - и изменения политической конъюнктуры и изменение внешнего курса Украины, и международные финансовые договоры, а как следствие - подорожание природных ресурсов. Но конечному потребителю от этого легче не становится", - заключают журналисты.

Новости по теме: Газсбыты начали обнародовать февральские тарифы на газ: Кто сколько будет платить

Напомним, что Кабмин внес в список социально значимых товаров электроэнергию чтобы в ручном режиме урегулировать тариф на нее для населения. Кроме этого, госрегулирование в Украине разрешили и для цены на газ.