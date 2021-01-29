Как изменятся зарплаты украинцев в 2021 году: Нацбанк дал прогноз

Национальный банк Украины

НБУ ожидает, что рост номинальной зарплаты украинцев в 2021 году достигнет 16,6%

Из-за восстановления экономики и значительного повышения минимальной заработной платы, рост номинальной зарплаты украинцев в 2021 году достигнет 16,6%. Об этом говорится в Инфляционном отчете за январь 2021 года Национального банка Украины.

Как отмечается, НБУ ожидает, что частное потребление ускорится почти на 8% и станет основным двигателем роста ВВП в этом году.

"Уровень безработицы постепенно будет снижаться, хотя стремительный рост расходов бизнеса на оплату труда будет тормозить этот процесс. В 2022-2023 годах вместе с замедлением роста заработных плат несколько снизятся и темпы роста частного потребления (примерно до 5%). Тем не менее, он будет оставаться довольно высоким, учитывая восстановление потребительских настроений и роста уровня занятости", - говорится в обзоре.

Новости по теме: За год в Украине выросла средняя зарплата: Кто зарабатывал больше

Напомним, ранее Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал Верховной Раде предусмотреть компенсации за задержку пенсий и зарплат.

До этого, Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №3817 "О внесении изменений в Закон Украины "О компенсацию гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты".