Как изменятся кредитные и депозитные ставки в 2021 году: У НБУ дали прогноз
Процент на депозит по ставке за год вдвое уменьшился
Национальный банк Украины в 2021 году планирует снизить ставки по кредитам в страны. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первая заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
"2020-й год стал первым годом в истории Украины, когда процентные ставки стали однознаковы, то есть ниже 10%. В 2021-м этот тренд сохранится", - говорится в сообщении.
Как отмечает Рожкова, сейчас можно открыть депозит по ставке 8-8,5% годовых, а год назад – 15-16%. Таким образом депозитные ставки стали наименьшими за всю историю Украины, впрочем возможно снижение при неизменной учетной ставке.
По словам замглавы НБУ, качественные поставщики имеют возможность получать короткие кредиты под 7-8% годовых в гривне и 2-3% в иностранной валюте. Долгое финансирование будет осуществляться под 10-11% годовых в гривне и 3-4% в инвалюте. В 2020 году отметка достигала 16%.
"В 2021-м попробуем еще больше снизить эту среднюю температуру по палате", - уверяет работница банковской системы.
Ранее сообщалось, что Нацбанк запустил онлайн-магазин по продаже памятных монет. Сувенирная продукция сейчас будет продаваться только украинским покупателям и в ограниченном доступе.