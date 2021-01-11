Как изменятся кредитные и депозитные ставки в 2021 году: У НБУ дали прогноз

В 2021 году в Украине депозитные ставки стали наименьшими за всю историю страны Фото из открытых источников

Процент на депозит по ставке за год вдвое уменьшился

Национальный банк Украины в 2021 году планирует снизить ставки по кредитам в страны. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первая заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

"2020-й год стал первым годом в истории Украины, когда процентные ставки стали однознаковы, то есть ниже 10%. В 2021-м этот тренд сохранится", - говорится в сообщении.

Как отмечает Рожкова, сейчас можно открыть депозит по ставке 8-8,5% годовых, а год назад – 15-16%. Таким образом депозитные ставки стали наименьшими за всю историю Украины, впрочем возможно снижение при неизменной учетной ставке.

По словам замглавы НБУ, качественные поставщики имеют возможность получать короткие кредиты под 7-8% годовых в гривне и 2-3% в иностранной валюте. Долгое финансирование будет осуществляться под 10-11% годовых в гривне и 3-4% в инвалюте. В 2020 году отметка достигала 16%.

"В 2021-м попробуем еще больше снизить эту среднюю температуру по палате", - уверяет работница банковской системы.

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