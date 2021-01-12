Как достать деньги заробитчан из-под матрасов? Тарифами! – Чаплыга о меморандуме с МВФ

Михаил Чаплыга ru-rating

А средства из малого и среднего бизнеса – через налогообложение, говорит эксперт

В Украине заработанные деньги заробитчан достают "из-под матрасов" высокими тарифами на жилищно-коммунальные услуги.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический консультант Михаил Чаплыга.

Гость ток-шоу констатировал, что МВФ – это финансовая институция, которая, кроме финансовых, имеет еще и политические функции. Михаил Чаплыга отметил, что власть для возврата средств МВФ могла предложить два источника.

"Из тех, кто дышит, - ФЛП, образно говоря, ФЛП, бизнес - малый и средний. Да, эти имели несчастье показать, что у них есть деньги, показать налоговой. Но раз у них есть 100 грн заплатить налоги, значит, 100%, "ныкают" где-то тысячу. Поэтому налоги на вот этих, что еще дышат, записываем в меморандум. Следующее... Деньги заробитчан, которые должны были пойти в покупательскую способность граждан, которые они подло "ныкают" куда-то в матрасы. Как достать из матрасов? Тарифами!" – подчеркнул Михаил Чаплыга и добавил, что политические функции МВФ заключаются в работе на интересы глобалистов, из-за чего Украина превратилась в гигантское финансовое казино, нет реального сектора экономики, а долги только множатся.

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Гость ток-шоу резюмировал, что до тех пор, пока есть меморандум Украины с Международным валютным фондом с политическими мотивами, ни о каком светлом будущем для нашей страны говорить невозможно.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обещал, что газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" будет помогать населению сэкономить на счетах за газ, а также напомнил, что украинцы могут самостоятельно выбрать любого поставщика газа дистанционно.

К слову, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов, так, в январе она увеличилась на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн).

Как сообщали, Кабмин имеет два варианта, как снижать тарифы на газ.

Добавим, в Министерстве энергетики Украины предложили с 1 февраля создать "уязвимую" группу потребителей и уменьшить для них цены на газ.

Также сообщали, что в Украине проходят митинги недовольных украинцев, они требуют снижения неоправданно высоких цен на газоснабжение. Протестующие из Херсонской, Львовской, Винницкой областей и Прикарпатья отказываются платить за газ.