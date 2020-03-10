Кацман: Законы мировой экономики не работают внутри Украины

Политический эксперт Владимир Кацман Фото из открытых источников

Цена на нефть падает до рекордного уровня, но на наших АЗС никаких изменений не происходит

Законы мировой экономики не действуют для нас внутри страны. Экономические отношения у нас искажены и извращены. У нас и коронавирус в таких условиях выжить не сможет.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Кацман отметил: Украинская экономика так вывернута и перевернута, что мировые тенденции на нее не влияют.

"Например, нефть весь предыдущий период росла, а у нас бензин подешевел. Теперь цена на нефть падает до рекордного уровня, но вы увидите, что изменений на наших АЗС не состоится. То есть наш рынок идет параллельно, идет каким-то своим странным курсом. Опоздания на нашем рынке составляет от 2 до 3 месяцев. И это означает, что мы потихоньку будем держать эту высокую цену, но внутренние спекулянты будут на этом зарабатывать", – сказал Владимир Кацман.

Вместе с тем, он добавил, что крупнейшим финансовым спекулянтом в Украине есть, как бы странно это не звучало, является Национальный банк Украины.

"Кто-то очень хорошо зарабатывает на этой валютной разницы. То есть тенденция нам понятна – законы мировой экономики не действуют для нас внутри, потому что у нас настолько искажены экономические отношения, настолько искажены, что мы эту тенденцию будем наблюдать еще долго. У нас и коронавирус в таких условиях выжить не сможет. А мы существуем", – подытожил Владимир Кацман.

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Напомним, эксперты заявили, что обвал мировых рынков обернется для Украины выходом инвесторов из ценных бумаг и масштабным продажей гривны.