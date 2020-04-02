Кацман: В правительстве обещали компенсировать людям часть комуслуг, но механизма до сих пор не представили

Политический эксперт Владимир Кацман Фото из открытых источников

Запасов у людей есть максимум на месяц

Когда Шмыгаль пришел к власти, он сделал заявление, что правительство найдет механизмы для компенсации хотя бы части коммунальных платежей для наших людей. Такое обещание прозвучало. И ни механизма, ни понимания того, какую часть государство собирается компенсировать, до сих пор нет.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Владимир Кацман убежден, что украинцы сидели бы дома и придерживались бы карантина, если бы у них, как и в Европе, была социальная подушка и социальную защиту со стороны государства.

"Запасов у людей есть максимум на месяц. И этот месяц заканчивается. Но перспектив от правительство мы никаких не видим и не слышим. И что обещало правительство? Совсем недавно, когда пришел Шмыгаль к власти, он сделал заявление, что правительство найдет механизмы для компенсации хотя бы части коммунальных платежей для наших людей. Такое обещание прозвучало. И ни механизма, ни понимания того, какую часть государство собирается компенсировать, нет. Я так понимаю, поскольку прошло уже много времени, что никто никому не собирается ничего компенсировать", – заявил политический эксперт.

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Более того, добавил Владимир Кацман, сумма в платежках украинцев может увеличиться.

"Сейчас придут платежки за март с теми цифрами, которые были. Возможно, с еще более высокими. Кажется, повышался тариф на холодную воду и электроэнергию с 1 апреля. То есть люди потеряли контроль даже над этим. Они не знают, какие платежки придут, но точно знают, что придут. Вместо социального работника, который бы мог помочь, к дедушке придет платежка. То как мы выйдем из этой ситуации, если не можем защитить пожилых людей", – прокомментировал Кацман.

Напомним, в среду, 25 марта, премьер’премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней за распространение коронавирусной инфекции.

Также сообщали, что в среду, 1 апреля, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)" .

Как отмечается, закон предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19, а работникам социальной защиты населения, которые оказывают услуги гражданам, которые находятся дома, – до 100% заработной платы.

Кроме того, правительство получает право на период карантина устанавливать предельные цены на товары противоэпидемического назначения и социально значимые товары. Также операции по ввозу в Украину лекарств, медицинских изделий и оборудования для противодействия COVID-19 и их поставке освобождаются от уплаты НДС.