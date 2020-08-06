Кацман: "Укроборонпром" в убытках и долгах, сорваны поставки, а Абромавичюс просит доплат для набсоветов!

Заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Фото из открытых источников

Пока каждый украинец платит уже более 4-х лет 1,5% военного сбора с каждой своей зарплаты, заезжий "реформатор"-Абромавичюс довел до ручки стратегическое предприятие "Укроборонпром", что практически ведет к потере военной промышленности Украины. Между тем, он в авангарде тех, кто просит увеличить вознаграждение членам набсоветов госпредприятий. Об этом заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман в эфире телеканала "112 Украина".

"Хочу напомнить, что "Укроборонпром" занимается закупкой-продажей оружия. Также напомню, что в 2015 году была принята временная мера - был введен военный сбор, который равняется 1,5% зарплаты каждого из нас, идущие на военные нужды нашего государства. Сначала его утвердили на три месяца, потом продлили на пять — и так мы платим его до сих пор… За эти годы каждый украинец ежемесячно платит 1,5% зарплаты – это миллионы и миллиарды средств, за которые ни власть Порошенко, ни власть Зеленского ни разу не отчиталась!.." – подчеркнул эксперт.

Журналист напомнил, что главное предприятие украинской военной промышленности – "Укроборонопром" - терпит убытки, хотя "в воюющей стране оборонные и военные предприятия должны быть в авангарде развития".

"Сегодня я ознакомился с отчетом "Укроборонопрома", возглавляемого "реформатором"-Абромавичюсом, где сказано, что предприятие закончило первый квартал 2020 года с убытками 681 млн гривен, долги по зарплате составляют 481 млн гривен, сорваны закупки стратегических видов вооружений – ракет "Вильха" и "Нептун", нет ни одного контракта на закупку вооружения. А принимал Абромавичюс "Укроборонпром" год назад с цифрами не убытков, а прибыли!.. У нас на пятом году войны и при наличии 1,5% военного сбора нет своего патронного завода! А ранее, напомню, мы входили в пятерку мировых лидеров по экспорту оружия. Так как так может быть, что стратегическая отрасль, которую возглавляет реформатор, которого забросили нам под видом "великого специалиста", терпит убытки? И это в то время, как военная промышленность обязана была тянуть всю экономику Украины!.." – задался вопросом эксперт.

"А где еще фигурировал Абромавичюс? Давайте вспомним. Министром экономики был, со скандалом ушел. Именно он рекомендовал Новака в качестве "лучшего реформатора дорог" на должность главы "Укравтодора" в свое время, – того самого Новака, который теперь сидит в польском КПЗ и которого обвиняют в коррупции, участии в деятельности международной преступной группы. Понес ли Абромавичюс политическую, моральную и какую-либо еще ответственность за такую рекомендацию? Нет. Более того, он и следующего главу "Укравтодора" рекомендовал на должность! Сегодня Абромавичюс от имени членов наблюдательных советов просит у президента вернуть им высокие зарплаты. А за что – за убытки и долги, за развал и преступления? Похоже, Давид Жвания прав, когда говорит, что подобные "реформаторы" - группа агентов, которая призвана разваливать украинское государство. Но почему это все покрывает власть Зеленского – этой логики не постичь!" – резюмировал Кацман.