Кабмин запретил экспорт гречки до 1 июля

Такой шаг нужен для защиты внутреннего рынка

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На внеочередном заседании Кабинет министров принял решение о временном запрете на экспорт гречки до 1 июля 2020 года. Об этом сообщает в Facebook Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

"Сегодня, 2 апреля, на внеочередном заседании Правительства принято постановление "О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 24 декабря 2019 г. № 1109", которой запрещается до 1 июля экспортировать гречку на внешние рынки", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что запрет на экспорт гречки является временным мероприятием, необходимым для защиты внутреннего рынка. Свои границы для экспорта гречки также временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.

Как отмечается, сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной, однако Минэкономики призывает украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречихой.

Напомним, ранее в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что ажиотажный спрос на продукты питания, который наблюдался в Украине после начала карантина, спал.