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Кабмин выделил Закарпатью 37 млн грн на восстановление дорог после наводнения

Заседание Кабмина Фото из открытых источников

Средства направят на ликвидацию последствий непогоды

Кабинет министров Украины выделил Закарпатской области 37 млн грн на восстановление дорог местного значения, мероприятия по берегоукреплению, восстановлению мостов и мостовых переходов. Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что чиновники поручили Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета на безвозвратной основе.

При этом Закарпатская ОГА по согласованию с Министерством развития общин и территорий, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства и Министерством финансов на протяжении недели должна утвердить перечень расходов.

Также до 25 декабря облгосадминистрация должна подать Минэкономики, Минфину, Министерству развития общин и территорий и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, которые выделил Кабмин.

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Напомним, в конце сентября Ивано-Франковская область дополнительно запросила еще 350 млн грн для восстановления объектов, пострадавших в результате наводнений в июне этого года. До этого регион на восстановление дорог и мостов получил 168 млн грн.

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