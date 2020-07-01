Кабмин выделил почти 340 млн грн на погашение долгов перед шахтерами

Шахтеры Фото из открытых источников

Теперь у государства нет долгов перед работниками государственных шахт

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Министерство энергетики Украины выделило дополнительно почти 340 млн грн для шахтеров государственных шахт. Об этом сообщает Правительственный портал.

"Это означает, что впервые за значительный период у государства нет долгов перед шахтерами государственных шахт в текущем режиме", - рассказал глава Кабмина.

Также он уточнил, что задолженность погашена "перед практически 40 тыс. рабочих, которые выполняют титаническую работу каждый день".

"Президент давал поручение решить проблему задолженности по зарплатам, и соответствующее задание нам удалось выполнить и несмотря коронакризис, и несмотря на кризис в энергетике. В дальнейшем я попрошу и.о. Министра энергетики внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости очень быстро принимать решения", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, на заседании 1 июля Кабинет министров установил штрафы для физических и юридических лиц за нахождение граждан без защитных масок в общественных зданиях и общественном транспорте.