Кабмин выделил почти 30 млрд грн из госбюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда

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Эти средства также пойдут на целевые выплаты пенсионерам во время карантина

Кабинет министров Украины на заседании 8 июля принял постановление о выделении 29,7 млрд гривен из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, документ предусматривает внесение изменений в доходную и расходную части бюджета ПФУ на 2020 год. Так доходы Пенсионного фонда в текущем году вырастут с 448,4 млрд гривен до 481,5 млрд гривен. При этом собственные доходы фонда возрастут с 325,4 млрд гривен до 338,9 млрд гривен.

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"В целом, ассигнования из Государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда растут на 29 704,1 млн гривен", - указано в пояснительной записке к проекту.

Кроме этого, в бюджете пенсионного фонда учтены 10 млрд гривен расходов на апрельскую выплату пенсионерам по 1 тысяче гривен.

Напомним, накануне отдел обслуживания граждан №5 Пенсионного фонда в Оболонском районе столицы закрыли на карантин из-за обнаруженной там коронавирусной инфекции.