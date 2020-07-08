Кабмин выделил почти 30 млрд грн из госбюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда
Эти средства также пойдут на целевые выплаты пенсионерам во время карантина
Кабинет министров Украины на заседании 8 июля принял постановление о выделении 29,7 млрд гривен из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщает РБК-Украина.
Как отмечается, документ предусматривает внесение изменений в доходную и расходную части бюджета ПФУ на 2020 год. Так доходы Пенсионного фонда в текущем году вырастут с 448,4 млрд гривен до 481,5 млрд гривен. При этом собственные доходы фонда возрастут с 325,4 млрд гривен до 338,9 млрд гривен.
"В целом, ассигнования из Государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда растут на 29 704,1 млн гривен", - указано в пояснительной записке к проекту.
Кроме этого, в бюджете пенсионного фонда учтены 10 млрд гривен расходов на апрельскую выплату пенсионерам по 1 тысяче гривен.
Напомним, накануне отдел обслуживания граждан №5 Пенсионного фонда в Оболонском районе столицы закрыли на карантин из-за обнаруженной там коронавирусной инфекции.