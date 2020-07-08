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Кабмин выделил почти 30 млрд грн из госбюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда

Фото из открытых источников

Эти средства также пойдут на целевые выплаты пенсионерам во время карантина

Кабинет министров Украины на заседании 8 июля принял постановление о выделении 29,7 млрд гривен из государственного бюджета на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщает РБК-Украина

Как отмечается, документ предусматривает внесение изменений в доходную и расходную части бюджета ПФУ на 2020 год. Так доходы Пенсионного фонда в текущем году вырастут с 448,4 млрд гривен до 481,5 млрд гривен. При этом собственные доходы фонда возрастут с 325,4 млрд гривен до 338,9 млрд гривен.

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"В целом, ассигнования из Государственного бюджета на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда растут на 29 704,1 млн гривен", - указано в пояснительной записке к проекту.

Кроме этого, в бюджете пенсионного фонда учтены 10 млрд гривен расходов на апрельскую выплату пенсионерам по 1 тысяче гривен.

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Напомним, накануне отдел обслуживания граждан №5 Пенсионного фонда в Оболонском районе столицы закрыли на карантин из-за обнаруженной там коронавирусной инфекции

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