Кабмин выделил дополнительные деньги из COVID-фонда для помощи по безработице

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Всего за время карантина было выплачено более 10 млрд грн помощи по безработице

На заседании 28 октября Кабмин принял постановление о выделении почти 1,3 млрд гривен для Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы для осуществления выплат пособия по безработице и пособия по частичной безработице на период карантина. Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, на бюджетные программы пособий по безработице из Фонда борьбы с COVID-19 выделили 1 278 772,6 тыс. гривен.

Как отмечается, для обеспечения своевременной выплаты пособия по безработице выделены средства на сумму 1 198 772,6 тыс. гривен, а для выплат пособия по частичной безработице на период карантина - средства на сумму 80 млн грн.

"В течение карантина уже было выплачено более 10 млрд грн помощи по безработице. Также свою эффективность продолжает демонстрировать программа помощи по частичной безработице, по которой осуществлены выплаты более чем на 2,5 млрд грн и сохранены рабочие места для 370 тысяч человек. Дополнительные средства в сумме 1,3 млрд позволят и в дальнейшем бесперебойно выплачивать пособие тем, которые сейчас оказались в сложном положении", - пояснил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

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Напомним, ранее COVID-фонду Кабинет министров выделил МВД дополнительные 2 миллиарда гривен для работников Нацполиции, задействованных в борьбе с коронавирусом.