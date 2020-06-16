Кабмин выделил для борьбы с COVID-19 более 16 млн гривен на июнь

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На данный момент объем остатка средств Фонда составляет 51 645 574,67 тыс. гривен

Кабинет министров Украины выделил Фонду борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 более 16 млн гривен на июнь. Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram.

"Из государственного бюджета на июнь в общий объем средств Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 было выделено 64 669 537,70 тыс. грн, при этом объем израсходованных средств из Фонда согласно принятым постановлениям КМУ – 13 023 963,03 тыс. грн", - написал Гончаренко.

По словам нардепа, на данный момент объем остатка средств Фонда составляет 51 645 574,67 тыс. гривен.

Напомним, по состоянию на утро 16 июня в Украине лабораторно подтверждено 32 476 случаев коронавируса COVID-19.