Кабмин выделил деньги из COVID-фонда на съемки сериалов

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Правительство одобрило использование 100 млн гривен

Кабинет министров Украины одобрил использование 100 млн гривен из Фонд борьбы с COVID-19 для производства украинских сериалов. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта и информационной политики.

Согласно сообщению, 28 октября 2020 года Камин одобрил проект постановления "О внесении изменений в пункт 9 Порядка использования средств для осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

"Документ, в частности, позволяет использовать бюджетные средства на покрытие расходов на реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления. Это даст возможность эффективнее использовать 100 млн грн, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса", — отметили в ведомстве.

Выделенные деньги должны быть использованы до конца текущего года.

"Принятие этих изменений позволит МКИП в ближайшее время объявить о начале конкурсного отбора проектов", - добавили в министерстве.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил МВД из "ковидного" фонда дополнительные 2 миллиарда для работников Нацполиции, задействованных в борьбе с COVID-19.