live
Новости » Экономика Читати новину українською

Кабмин выделил деньги из COVID-фонда на съемки сериалов

Фото из открытых источников

Правительство одобрило использование 100 млн гривен

Кабинет министров Украины одобрил использование 100 млн гривен из Фонд борьбы с COVID-19 для производства украинских сериалов. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта и информационной политики.

Согласно сообщению, 28 октября 2020 года Камин одобрил проект постановления "О внесении изменений в пункт 9 Порядка использования средств для осуществления некоторых мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

"Документ, в частности, позволяет использовать бюджетные средства на покрытие расходов на реализацию отдельных периодов производства телевизионных сериалов патриотического направления. Это даст возможность эффективнее использовать 100 млн грн, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса", — отметили в ведомстве.

Выделенные деньги должны быть использованы до конца текущего года.

"Принятие этих изменений позволит МКИП в ближайшее время объявить о начале конкурсного отбора проектов", - добавили в министерстве.

Новости по теме: Кабмин выделил дополнительные деньги из COVID-фонда для помощи по безработице

Ранее сообщалось, что Кабинет министров выделил МВД из "ковидного" фонда дополнительные 2 миллиарда для работников Нацполиции, задействованных в борьбе с COVID-19.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Во Львове с шестого этажа общежития выпал студент музакадемии В ТИК Львова образовались очереди из представителей участков, которые хотят передать бюллетени и протоколы. Фото Во Львове произошел пожар в многоэтажке, двое младенцев отравились продуктами горения Взял не тот паспорт: Мэр Львова Садовый не смог проголосовать на выборах
Loading...

программы канала ZIK

Марина Ставнийчук | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
День освобождения Украины. Внешнее вмешательство в страну. Требования МВФ | Ток-шоу
Взрыв на Харьковщине. Результатов выборов до сих пор нет. Убыточная
Что происходит с монобольшинством? Переписать историю | Ток-шоу
Взрыв под Харьковом. Итоги выборов. Кабмин хочет услышать украинцев | Ток-шоу