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Кабмин увеличил соцстипендии детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки

Фото: reactor.inform.kz

Выплаты увеличили до 150% размера прожиточного минимума

Кабинет Министров Украины увеличил размер социальной стипендии детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа с 1 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Отмечается, что детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, которые учатся, стипендии увеличили до 150% размера прожиточного минимума для детей соответствующего возраста, а после достижения совершеннолетия ‒ до 150% размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Кроме того, будут иметь право на выплату социальной стипендии в период обучения лица, которые в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей, если они умерли/объявлены умершими, погибли или пропали без вести.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил стипендии для почти 200 молодых писателей и художников в разных сферах.

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Ранее министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что в правительстве нарабатывают новые возможности стипендиального обеспечения в частности рассматривается возможность премирования студентов. По его словам, "студенчество должно быть удовлетворенным".

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