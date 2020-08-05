Кабмин утвердил стратегию регионального развития на 2021-2027 годы

Глава Кабмина Денис Шмигаль Фото с открытых источников

Названы типы территорий, на которых будет фокусироваться региональная политика

Кабинет министров утвердил государственную стратегию регионального развития на 2021-2027 годы. Названы типы территорий, на которых будет фокусироваться региональная политика. Соответствующее решение приняли на заседании правительства, передает "РБК-Украина".

В частности, речь идет о таких типах территорий: горные территории Украинских Карпат, побережья Черного и Азовского морей, зоны влияния международных транспортных коридоров, приграничные регионы, в том числе в неблагоприятных условиях, природно-заповедные территории, городские агломерации, центры экономического роста, монофункциональные городские поселения, сельские поселения в неблагоприятных условиях.

Стратегическими целями регионального развития являются:

формирование сплоченной страны на социальном, экономическом, экологическом, гуманитарном и пространственном уровнях,

повышение уровня конкурентоспособности регионов,

развитие эффективного многоуровневого управления.

Кроме того, внедрены новые подходы к политике регионального развития:

переход от преимущественно территориально нейтральной к территориально направленной политике развития территорий на основе стимулирования использования их собственного потенциала,

оказание поддержки отдельным территориям, характеризующимся особыми проблемами социально-экономического развития и тому подобное.

На заседании правительства министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что центральным объектом государственной политики определили различные типы территории и отошли от стандартной привязки, такой, как области, села и города.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины решил выделить почти 1,7 млрд грн по программе социально-экономического развития регионов.