Кабмин установил спецпошлину на импортируемое из России дизтопливо, сжиженный газ и уголь до 2021 года

Иллюстративное фото ОГТСУ

В частности на сжиженный газ накладывается 3% пошлины

Кабинет министров ввел специальные пошлины на отдельные товары происхождением из Российской Федерации, которые ввозятся на таможенную территорию Украины. Об этом говорится в соответствующем постановлении, опубликованном на "Правительственном портале".

"Установить, что вводится специальная пошлина на товары происхождением из Российской Федерации, независимо от других видов пошлины в процентах к таможенной стоимости товаров", - говорится в постановлении.

Пошлина накладывается по следующим ставкам:

для тяжелых дистиллятов (газойля) - 4 процента;

для газов сжиженных - 3 процента;

для всех типов угля - 65 процентов.

Отмечается, что это постановление вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу 31 декабря 2020 г. или после прекращения применения Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины.

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Ранее в "Укрзализныце" допускали, что в случае введения пошлин на импорт дизельного топлива компания может столкнуться с дефицитом топлива для обеспечения непрерывной работы железной дороги.