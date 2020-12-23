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Кабмин установил плату за проезд по дорогам, построенным на условиях концессии

Фото из открытых источников

Ставка платы за каждый километр расстояния составляет от 0,023 до 0,133 евро

Кабинет министров Украины одобрил постановление, которым установил максимальный размер платы за разовый проезд по дорогам, построенными на условиях концессии. Об этом сообщил народный депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram.

Согласно документу, который обнародовал политик, ставка платы за каждый километр расстояния (в евро):

  • для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, легковых авто - 0,023;
  • для легковых авто с прицепом с количеством мест для сидения до 10 (включая водителем), грузовых авто с разрешенной максимальной массой до 3,5 т - 0,023;
  • для грузовых авто с разрешенной максимальной массой от 3,5 до 12 т, автопоездов с разрешенной максимальной массой до 12 т, автобусов с количеством мест для сидения от 10 до 29 и с разрешенной максимальной массой не более 12 т - 0,045;
  • для грузовых авто и автопоездов с разрешенной максимальной массой более 12 т, автобусов с количеством мест для сидения более 29 и с разрешенной максимальной массой свыше 12 т - 0,133.

Телеграм-канал О. Гончаренко

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Напомним, Украина улучшила на 20 позиций свой результат и сейчас занимает 126-е место в общем рейтинге качества дорог The Legatum Prosperity Index (индекс процветания) 2020.

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