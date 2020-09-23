Кабмин установил новые стандарты качества бензина и других жидких топлив

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Проект постановления разработан с целью имплементации директив Европейского Союза

Кабмин во время заседания принял разработанное Минэнерго постановление, которое вносит изменения в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовому и котельному топливу, сообщает "Урядовий портал".

"Проект постановления разработан Министерством энергетики с целью имплементации директив Европейского Союза", - заявила и. о. министра энергетики Ольга Буславец.

"Решение призвано предотвратить продажу некачественных топлив на внутреннем рынке, установить единые обязательные экологические требования к топливам в соответствии с европейскими стандартами. Изменения будут способствовать упрощению ведения хозяйственной деятельности на отечественном рынке нефтепродуктов, увеличат конкурентоспособность отечественных топлив на европейских рынках", - говорится в сообщении.

Изменения в Технический регламент относительно требований к автомобильным бензинам, дизельному, судовым и котельным топливам, в частности, касаются:

установления четких норм содержания серы в жидких топливах, используемых на территории Украины;

уточнения и введения новых терминов и определений, что позволит избежать различного толкования положений Технического регламента.

"Постановление позволит создать надлежащие условия для выполнения Украиной требований по соблюдению европейских норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от использования нефтепродуктов", - добавили в правительстве.

Напомним, Кабинет Министров установил спецпошлину на импортируемое из России дизтопливо, сжиженный газ и уголь до 2021 года.