Кабмин ухудшил прогноз инфляции и годового курса доллара

Премьер-министр Денис Шмигаль Кабинет министров

Инфляция повысится до 8,7%, а среднегодовой курс гривны до 29,5 грн

Правительство Украины из-за эпидемии коронавируса ухудшило прогноз инфляции и среднегодового курса гривны. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, передает “Интерфакс-Украина”.

Отмечается, что в рамках подготовки проекта поправок в госбюджет-2020 правительство ухудшило прогноз инфляции - с 5,5% до 8,7% и среднегодового курса гривни - с 27 грн / $ 1 до 29,5 грн / $1.

"Во время разработки изменений в госбюджет правительство обновило макроэкономический прогноз. На заседании Кабмина утвердили новые цифры. Возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации", - отметил глава правительства.

По словам премьера, специалистами Минэкономики было проведено ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями.

Шмыгаль сообщил, что номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн, тогда как ранее он оценивался в 4,51 трлн грн.

Впрочем, ухудшен прогноз безработицы с 8,1% до 9,4%, а среднемесячной зарплаты - с 12,5 тыс. грн до 11 тыс. грн, что с учетом инфляции соответствует уровню 2019 года.

Вместе с тем, депутат Ольга Василевская-Смаглюк от фракции "Слуга народа" утверждает, что в новом прогнозе правительство ожидает падения ВВП на 3,9%, тогда как нынешний бюджет построен на прогнозе его роста на 3,7%.

Она добавила, что дефицит бюджета увеличен с 2,1% ВВП до 6% ВВП, и такой его размер согласован с МВФ.

Одновременно с этим, во втором полугодии курс доллара ожидается на уровне 30,5 грн / $ 1, однако отрицательное сальдо торгового баланса улучшен до 9,29 млрд грн с 14,88 млрд грн.

Доходы госбюджета в 2020 году определены в размере 1,095 трлн грн, в частности по общему фонду - 975 млрд грн, расходы - 1,182 трлн грн и 1,052 трлн грн соответственно. Предельный объем дефицита определен в размере 94,3 млрд грн, или 2,09% прогнозного ВВП.

Ранее Кабинет министров Украины предложил вдвое уменьшить размер заработной платы для чиновников, которые получают свыше 10 "минималок".