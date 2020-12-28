Кабмин срывает подписание соглашений о добыче газа, - участники рынка

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Кабмин полтора года не может заключить соглашения на разработку площадей с запасами нефти и газа с победителями конкурса, которые были определены полтора года назад. Если это не будет сделано до 12 января 2021 года, результаты конкурса утратят легитимность и его придется проводить заново, на что уйдет уйма времени. Об этом журналист Алена Голубева пишет в статье "В 2021 году дешевого газа не будет: Почему Украина никак не может нарастить добычу голубого топлива" на сайте 112.ua, ссылаясь на исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артема Петренко.

"Мы надеемся, что до конца этого года соглашения СРП (на суше) будут подписаны, ведь финальный дедлайн – до 12 января 2021 года. Законодательством предусмотрена возможность одноразового продления срока для подписания на полгода, но Кабмин уже использовал эту опцию, когда продлевал строк этим летом. То есть до 12 января 2021 года СРП должны быть подписаны. Если до этого времени этого не будет сделано, то сложно сказать, что будет с участками. Последнее слово останется за властями: будет объявлен ли новый конкурс или участки будут переданы для продажи на аукционе в системе Prozorro, решать должны они", - сказал Артем Петренко, отметив, что для передачи участков на аукционы их придется дробить, поскольку площади огромные.

Если бы соглашения с победителями конкурсов заключили быстро, и они приступили бы к работам в текущем году, Украина могла бы выйти на показатель добычи 30 млрд куб. м (равный нынешнему объему потребления) уже в 2025 году. Иными словами, не выделяя миллиарды из бюджета, а, наоборот, пополняя его, страна могла бы увеличить добычу почти на 10 млрд куб. м газа, на фоне того, что "Укргаздобыча" и при бюджетных 40 млрд грн на 7 млрд куб. м увеличить свою добычу не смогла.

"На конкурс СРП были выставлены очень перспективные участки. По сути, это была самая масштабная распродажа нефтегазовых добычных активов, которую мы наблюдали за последние восемь лет", - говорит директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль.

В компаниях - победителях конкурса рассказали 112.ua, что процесс согласования договоров СРП реально активизировался два месяца назад, когда премьер-министр собрал всех министров и сказал, что это важно, что он контролирует процесс. "И вот тогда оно все пошло. До этого процесс был вялотекущим: то министры менялись, то комиссию не могли утвердить после смены правительства", - рассказал 112.ua вице-президент американского фонда Sigma Bleyzer в Украине Вадим Бодаев. Он подчеркнул, что на протяжении последних полутора лет достаточно серьезные игроки, которые работают не только в нефтегазовой отрасли, пристально наблюдают за происходящими процессами, поскольку заключение СРП - это легитимный и понятный способ привлечения инвестора. "Если оно пробуксовывает – считайте, что мы еще на какой-то период охладили пыл компаний, которые являются прямыми инвесторами, а не спекулянтами и перекупщиками", - сказал Бодаев.

Пока правительство тянуло с заключением соглашений, из Украины ушел один иностранный инвестор – такое решение приняла Vermilion Energy, планировавшая участвовать в добыче газа на выставленных на конкурс участках с "Укргазвидобуванням".