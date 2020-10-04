Кабмин снова "заморозил" повышение зарплат учителям

Повышение зарплат учителям снова "заморозили" Фото из открытых источников

Повышение перенесли на 2022 год

Кабинет Министров Украины "заморозил" повышение заработных плат учителям, которое предусматривает законодательство об образовании. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

"Федерация профсоюзов опубликовала соответствующее постановление Кабмина, по которому повышение зарплат учителям "заморозится" до 1 января 2022 года. Объясняется это "отсутствием неинфляционных источников финансирования", - отметил Гончаренко.

Фейсбук Алексея Гончаренко

По словам Гончаренко, ранее повышение планировали провести с 1 января 2020 года, однако такое решение было отменено.

"Напомню, что в статье 61 закона "Об образовании" прописано, что минимальный должностной оклад учителя должен составлять 3 минимальных зарплаты. Такое повышение было запланировано с 1 января 2020 года. Однако, сначала осенью прошлого года правительство Гончарука отменило это решение, а теперь этот же трюк повторил и премьер Шмыгаль", - добавил нардеп.

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Напомним, 18 сентября депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за выделение из фонда по борьбе с COVID-19 финансовые средства на надбавки учителям. Нардепы единогласно поддержали эту инициативу.