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Кабмин смягчил карантинные ограничения для бизнеса

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Правительство также дало рекомендации аптекам и супермаркетам

Кабинет министров Украины расширил перечень видов деятельности, которыми может заниматься бизнес в период карантина, введенного в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
 
"Решением правительства внесены изменения в постановление КМУ № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", которые расширяют перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности. Кроме того, правительство предоставило рекомендации для бизнеса с целью усиления контроля за соблюдением санитарных и противоэпидемических требований", - говорится в сообщении.

Перечень разрешенных видов деятельности дополнили:

  • Продажей автозапчастей, в частности для сельскохозяйственной техники;
  • Продажей молодняка домашней птицы;
  • Работой ломбардов, кредитных союзов и других финансовых учреждений.

Кроме этого, правительство призывает аптеки работать круглосуточно, а сети супермаркетов — запускать в торговые залы не только не более одного посетителя на 10 кв. м площади, но и с соблюдением 1,5 метрового расстояния между людьми.

Ранее сообщалось, что в условиях быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории Украины Кабинет министров планирует ввести более жесткие требования к карантину.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля этого года. 

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