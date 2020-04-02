Кабмин смягчил карантинные ограничения для бизнеса

Перечень разрешенных видов деятельности дополнили:

Продажей автозапчастей, в частности для сельскохозяйственной техники;

Продажей молодняка домашней птицы;

Работой ломбардов, кредитных союзов и других финансовых учреждений.

Кроме этого, правительство призывает аптеки работать круглосуточно, а сети супермаркетов — запускать в торговые залы не только не более одного посетителя на 10 кв. м площади, но и с соблюдением 1,5 метрового расстояния между людьми.

Ранее сообщалось, что в условиях быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории Украины Кабинет министров планирует ввести более жесткие требования к карантину.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля этого года.