Кабмин смягчил карантинные ограничения для бизнеса
Правительство также дало рекомендации аптекам и супермаркетам
Кабинет министров Украины расширил перечень видов деятельности, которыми может заниматься бизнес в период карантина, введенного в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
"Решением правительства внесены изменения в постановление КМУ № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", которые расширяют перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности. Кроме того, правительство предоставило рекомендации для бизнеса с целью усиления контроля за соблюдением санитарных и противоэпидемических требований", - говорится в сообщении.
Перечень разрешенных видов деятельности дополнили:
- Продажей автозапчастей, в частности для сельскохозяйственной техники;
- Продажей молодняка домашней птицы;
- Работой ломбардов, кредитных союзов и других финансовых учреждений.
Кроме этого, правительство призывает аптеки работать круглосуточно, а сети супермаркетов — запускать в торговые залы не только не более одного посетителя на 10 кв. м площади, но и с соблюдением 1,5 метрового расстояния между людьми.
Ранее сообщалось, что в условиях быстрого распространения коронавирусной инфекции на территории Украины Кабинет министров планирует ввести более жесткие требования к карантину.
Напомним, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля этого года.