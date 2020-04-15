Кабмин расширил программу "Доступные кредиты "5-7-9" для поддержки бизнеса

Денис Шмигаль Правительственный портал

Кредиты на антикризисные меры будут выдаваться под минимальную процентную ставку

В связи с распространением коронавирус COVID-19 в Украины, Кабинет министров внес изменения в программы кредитования "Доступные кредиты "5-7-9" для поддержки микро и малого бизнеса, которые направлены на преодоление последствий пандемии. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, получить государственную финансовую поддержку отныне могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн.

Кроме того в измененной программе:

Увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн грн.

Расширены цели, на которые могут предоставляться кредиты по программе. В частности на деятельность, связанную с производством лекарственных средств, медицинских изделий или медицинского оборудования, а также для покрытия постоянных затрат, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства).

Как отметил глава правительства, обратиться за поддержкой на антикризисные меры можно будет в течение срока действия карантина и в течение 90 дней после него.

"Для возврата кредитов на антикризисные меры будет действовать отсрочка до 9 месяцев. Кредиты на антикризисные меры будут выдаваться под минимальную процентную ставку", - подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, в Национальном банке объяснили, как взять отсрочку по кредиту. Для отсрочки уплаты за кредит на время карантина, необходимо обратиться с соответствующим запросом в банк. Проценты по кредиту будут начисляться, однако оплатить их можно будет позже.