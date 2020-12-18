Кабмин продлил действие спецпошлин на дистилляты, сжиженный газ и уголь из России

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Срок действия спецпошлин продлится еще минимум год

Кабинет министров Украины продлил на год действие постановления, которое предусматривает применение специальной пошлины на отдельные товары происхождением из РФ. Об этом сообщила прессслужба Государственной таможенной службы в Telegram.

Отмечается, что специальная пошлина применяется в тяжелых дистиллятов (газойля), сжиженных газов, а также всех типов угля, кроме антрацитового, битумизированного и коксового.

Такой шаг объясняют ответом РФ на примененные торговые и ограничительные меры в торговле против Украины. "Предусмотренные постановлением положения будут способствовать обеспечению защиты национальных интересов и безопасности Украины, в частности подтверждают признание РФ как государство-агрессор", – говорится в сообщении.

Напомним, в августе Кабинет министров ввел специальные пошлины на отдельные товары происхождением из РФ и их ставки. Предполагалось, что постановление утратит силу 31 декабря текущего года.