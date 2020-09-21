Кабмин призвал МВФ начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме

Шмыгаль обсудил с директором Европейского департамента МВФ вопросы двустороннего сотрудничества

Согласно сообщению, Шмыгаль поздравил Каммера с недавним назначением на должность и заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ является одним из приоритетов работы президента и правительства Украины.

"Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, предоставляемую в непростые для всего мира времена", - сказал глава правительства.

Денис Шмыгаль добавил, что было направлено письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине.

Также премьер пригласил Каммера посетить Украину после завершения ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19.

Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина может получить очередной транш МВФ в декабре 2020 года.