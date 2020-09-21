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Кабмин призвал МВФ начать работу миссии в Украине в онлайн-режиме

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Кабинет министров

Шмыгаль обсудил с директором Европейского департамента МВФ вопросы двустороннего сотрудничества

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел онлайн-встречу с директором Европейского департамента Международного валютного фонда Альфредом Каммером, на которой обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает "Урядовий портал".

Согласно сообщению, Шмыгаль поздравил Каммера с недавним назначением на должность и заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ является одним из приоритетов работы президента и правительства Украины.

"Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, предоставляемую в непростые для всего мира времена", - сказал глава правительства.

Денис Шмыгаль добавил, что было направлено письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине.

Также премьер пригласил Каммера посетить Украину после завершения ограничительных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19.

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Напомним, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что Украина может получить очередной транш МВФ в декабре 2020 года

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