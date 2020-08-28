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Кабмин предложил Раде ввести пособие безработным на период других карантинов, – законопроект

КМУ зарегистрировал законопроект о предоставлении помощи по частичной безработице на период других карантинов Фото из открытых источников

В документе предусматривается выделение пособия безработным не только на время карантина из-за COVID-19, но и в связи с другими заболеваниями

Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде расширить программу помощи безработным на период других карантинов. Соответствующий документ был зарегистрирован на сайте парламента

Так, в законопроекте №3010а предлагается внести изменения в статью 471 закона "О занятости населения". В частности, предусматривается предоставление помощи по частичной безработице не только в период карантина, введенному из-за COVID-19, но и в случае введения подобных ограничений в связи с другими заболеваниями.

Кроме этого, в документе предложили предоставить Кабмину право определять порядок предоставления помощи по частичной безработице на период карантина. В частности, речь идет о ее размере, сроках предоставления и порядке возврата средств, которые были направлены на финансирование такой помощи.

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Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что КМУ разработал законопроект, который расширит программу помощи безработным на период других карантинов.

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