Кабмин предлагает увеличить расходы на пенсии почти на 20 миллиардов

Расходы на пенсионное обеспечение увеличатся до 192,3 млрд грн

Денис Шмигаль Правительственный портал

В новом законопроекте о государственном бюджете правительство предлагает парламенту увеличить расходы на пенсионное обеспечение с 172,6 миллиарда гривен до 192,3 миллиарда. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.

Расходы на строительство дорог сократятся на 1,1 млрд , на Минэкономики - на 0,9 млрд грн.

Также, как сообщалось ранее, правительство уменьшило Фонд борьбы с COVID-19 (ранее известный как Стабилизационный фонд) с 124,2 млрд до 97,1 миллиарда гривен.

Расходы на Министерство обороны не изменились.

Главные цифры бюджета НС Telegram-канал Дениса Шмыгаля

"Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения", - пишет Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что комитет Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал не включать в повестку дня ряд законов относительно пенсионного обеспечения и чернобыльцев.