Кабмин предлагает увеличить расходы на пенсии почти на 20 миллиардов
Расходы на пенсионное обеспечение увеличатся до 192,3 млрд грн
В новом законопроекте о государственном бюджете правительство предлагает парламенту увеличить расходы на пенсионное обеспечение с 172,6 миллиарда гривен до 192,3 миллиарда. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в своем Telegram-канале.
Расходы на строительство дорог сократятся на 1,1 млрд , на Минэкономики - на 0,9 млрд грн.
Также, как сообщалось ранее, правительство уменьшило Фонд борьбы с COVID-19 (ранее известный как Стабилизационный фонд) с 124,2 млрд до 97,1 миллиарда гривен.
Расходы на Министерство обороны не изменились.
"Изменения в бюджет предусматривают изменение акцентов на обеспечение основных потребностей в условиях пандемии. Надеемся, что Верховная Рада как можно быстрее соберется и поддержит наши предложения", - пишет Шмыгаль.
Ранее сообщалось, что комитет Верховной рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал не включать в повестку дня ряд законов относительно пенсионного обеспечения и чернобыльцев.