Кабмин предлагает со следующего года дополнительно повысить зарплаты в прокуратуре, – СМИ

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Предполагается, что расходы на прокуратуру вырастут на 2 млрд грн

Кабинет министров Украины предлагает со следующего года дополнительно повысить размер прожиточного минимума, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры. Об этом сообщает Telegram-канал "Ваши Деньги" со ссылкой на новые приложения к проекту Госбюджета-2021.

Отмечается, что ранее размер минимума планировался на уровне 1 тыс. грн с 1 января 2021, однако теперь правительство предлагает повысить его до 1600 гривен. "Как видно из новых приложений к проекту Закона о госбюджете на 2021 год, это приведет к увеличению расходов на Генеральную прокуратуру, на 2 млрд грн", – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что это единственное дополнительное повышение социальных стандартов, которое предусмотрено в проекте бюджета ко второму чтению.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что в Украине повышение минимальной заработной платы до 6,5 тыс. гривен перенесут с июля на декабрь 2021 года. По словам министра, декабрь является более оптимальным сроком.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на внеочередном заседании отменил повышение зарплат учителям в 2021 году. В правительстве в пояснительной записке такое решение объяснили "отсутствием неинфляционных источников финансирования".