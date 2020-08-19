Кабмин предлагает освободить от НДС отдельные проекты с Польшей
В правительстве хотят ускорить освоение кредита, выделенного Польшей в 2015 году
Кабинет министров Украины предлагает освободить от уплаты НДС операции по поставке отдельных товаров или услуг на территории Украины, которые осуществляются польскими подрядчиками. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Отмечается, что уплату налога хотят отменить для проектов по строительству и обустройству подразделений охраны государственной границы, международных автомобильных пунктов пропуска, проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог западного региона в рамках кредита от Польши, правительство страны выделило еще в 2015 году.
В Кабмине предполагают, что нулевая ставка НДС даст толчок активизации сотрудничества между Украиной и Польшей, который позволит разблокировать реализацию проектов по развитию инфраструктуры пунктов пропуска. В то же время, отмена налога, в случае принятия Верховной Радой соответствующего законопроекта, будет временной и будет действовать только на период реализации указанного договора.
Напомним, не так давно в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства заявили, что Кабинет министров Украины вводит мораторий на повышение налогов и сборов до 2021 года. Тогда речь шла о возможном увеличении акциза на сжиженный газ.