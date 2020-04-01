Кабмин поддержал инициативу Зеленского относительно надбавок пенсионерам в связи с коронавирусом

Денис Шмыгаль из открытых источников

На следующей неделе состоится поддержка бюджета Радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле

Кабинет министров Украины поддержал инициативы президента Владимира Зеленского относительно надбавок пенсионерам в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Telegram.

"Правительство на заседании поддержало социальные инициативы президента, направленные на защиту пенсионеров и других уязвимых слоев населения в связи с глобальным кризисом, вызванным распространением COVID-19", - написал премьер.

Три ключевых пункта, которые требуют быстрого реагирования:

Установление с апреля ежемесячной выплаты в размере до 500 грн пенсионерам, которые старше 80 лет и размер пенсии которых не превышает 9 205 грн.

Определение порядка выплаты разовой помощи в сумме 1 тыс. грн для пенсионеров, размер пенсии которых не превышает 5 тыс. грн, а также некоторым уязвимым категориям лиц.

Проведение индексации пенсий с мая на 11%. Средний размер повышения составит 260 грн.

"Инициативы требуют принятия изменений в бюджет, который мы сейчас дорабатываем вместе с народными депутатами. Пенсионеры и малозащищенные лица прежде всех нуждаются в помощи. Поэтому ожидаем на следующей неделе поддержки бюджета Верховной Радой, чтобы начать выплату разовой помощи уже в апреле", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров примет ряд важных решений, в числе которых - выплата помощи людям, которые были сокращены из-за карантина в связи с распространением коронавируса в стране.