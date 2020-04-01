Кабмин пересчитал размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве
Кабмин также поддержал предложение выделить Минветеранов 26,5 млн грн
Кабинет министров Украины пересчитал размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.
"Выполнение этой нормы предусмотрено законодательством. Так, правительство приняло решение установить коэффициент перерасчета с 1 марта 2020 года в размере 1,11", - написал глава правительства.
Кроме того, чиновники поддержали предложение о выделении средств Минветеранов.
"Кабмин поддержал предложение выделить Минветеранов 26,5 млн грн для выплаты разовой денежной помощи членам семей лиц, которые погибли в АТО, и людям, что стали лицами с инвалидностью во время участия в указанной операции", - добавил Шмыгаль.
Напомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что новый государственный бюджет будет принят за 7-8 дней. Он пояснил, что из-за того, что не все депутаты присутствовали на заседании фракций и не смогли ознакомиться с предложенными изменениями, законопроект об изменениях в госбюджет не был поддержан Радой.