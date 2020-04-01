Кабмин пересчитал размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве

Премьер-министр Денис Шмигаль УНИАН

Кабмин также поддержал предложение выделить Минветеранов 26,5 млн грн

Кабинет министров Украины пересчитал размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"Выполнение этой нормы предусмотрено законодательством. Так, правительство приняло решение установить коэффициент перерасчета с 1 марта 2020 года в размере 1,11", - написал глава правительства.



Кроме того, чиновники поддержали предложение о выделении средств Минветеранов.

"Кабмин поддержал предложение выделить Минветеранов 26,5 млн грн для выплаты разовой денежной помощи членам семей лиц, которые погибли в АТО, и людям, что стали лицами с инвалидностью во время участия в указанной операции", - добавил Шмыгаль.

Напомним, накануне премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что новый государственный бюджет будет принят за 7-8 дней. Он пояснил, что из-за того, что не все депутаты присутствовали на заседании фракций и не смогли ознакомиться с предложенными изменениями, законопроект об изменениях в госбюджет не был поддержан Радой.