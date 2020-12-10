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Кабмин перераспределил 51 млн грн на выплаты зарплат педагогам

Фото из открытых источников

Также более 4,5 млн грн было распределено из резерва

Кабинет министров Украины перераспределил более 51 млн грн расходов образовательной субвенции между местными бюджетами для избежания задолженности по заработной плате педагогам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Отмечается, что в целом будет перераспределено 51 млн 629,8 тыс.. грн в рамках расходов по регионам, а также распределено резерв образовательной субвенции в сумме 4 млн 679,8 тыс. грн. Средства из резерва перераспределили за "неточности в данных, которые возникли при представлении статистической отчетности и повлияли на формульный расчет объемов образовательной субвенции".

Как предполагают в МОН, перераспределение позволит избежать задолженности перед педагогами учреждений общего среднего образования в отдельных административных единицах Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Одесской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областей.

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Напомним, недавно в Украине завершилась сертификация учителей начальной школы. Согласно результатам, несколько сотен педагогов получат 20% надбавки к заработной плате.

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