Кабмин перераспределил 1,1 млрд грн на социальную инфраструктуру

Программа ориентирована на регионы, которые приняли самое большее количество переселенцев

Заседание Кабмина Фото из открытых источников

Кабинет министров Украины перераспределил 1,1 млрд грн государственной субвенции для реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Об этом говорится на сайте правительства.

Отмечается, что средства распределят местным бюджетам для реализации 243 проектов, которые предусмотрены Чрезвычайной кредитной программой для восстановления Украины на 2020 год. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что программа ориентирована на области, которые приняли наибольшее количество переселенцев, поэтому средства в основном направят в местные бюджеты Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и других областей.

Кроме того, Кабинет министров утвердил проекты распоряжений об отводе земельных участков в Харьковской и Полтавской областях под нужды капитального ремонта автомобильной дороги государственного значения Киев – Харьков – Довжанский для того, чтобы быстрее завершить там работы.

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Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что он рассматривает создание свободных экономических зон на Донбассе для "оживления территории". По его словам, это будет включать налоговые льготы, преференции для начала и ведения там бизнеса. Глава правительства заверил, что Минэкономики совместно с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий разработают и представят конкретные шаги.