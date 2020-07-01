Кабмин одобрил проекты соглашений для получения более 100 млн евро помощи от ЕС

Здание Кабинета министров в Киеве Европейская правда

Помощь будет направлена на поддержку малого и среднего бизнеса

Кабинет министров одобрил проекты трех соглашений, которые дадут возможность Украине получить допомогу от Европейского союза в размере 105 миллионов евро. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Речь идет о следующие операции:

EU4BUSINESS - программа позволит предоставить гранты на региональные проекты по развитию малого и среднего предпринимательства на местах, Украина получит 20 млн евро;

Программа технического сотрудничества 2020 - будет предоставлено 60 млн евро на реализацию реформ в направлении евроинтеграции (в том числе, это касается имплементации положений Соглашения об ассоциации и о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС);

Программа поддержки ЕС для развития сельского хозяйства и малых фермерских хозяйств, сумма пособия по которой составит 25 млн евро.

"Это дополнительный ресурс, в комплексе с антикризисными мерами позволит быстрее пройти последствия коронакризиса и дать малому и среднему бизнесу развиваться быстрее", - отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Ранее сообщалось, что Совет директоров Международного валютного фонда одобрил 18-месячную программу "Stand-by" для Украины размером 5 млрд долларов.