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Кабмин назначил поставщика "последней надежды" на рынке э/э на 2021 год

Фото из открытых источников

Поставщика назначили без проведения конкурса

Кабинет министров Украины продлил срок выполнения государственным предприятием внешнеэкономической деятельности "Укринтерэнерго" обязанности поставщика "последней надежды" без проведения конкурса до 31 декабря 2021 года. Распоряжение принято на заседании правительства 2 декабря, передает "РБК-Украина".

Как отмечается, правительство внесло изменения в распоряжение Кабмина 2018 года.

По закону о рынке электроэнергии соглашение с поставщиком "последней надежды" гарантирует поставки в течение 90 дней, если потребитель не заключил договор с поставщиком универсальных услуг.

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Напомним, ранее Кабинет министров разрешил передать компании "Нафтогаз Украины" разрешение на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет без проведения аукциона.

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