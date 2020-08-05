Кабмин направил миллиард на "Новую украинскую школу"

Деньги пойдут на развитие естественно-математического образования

Заседание правительства Кабинет министров

Кабинет министров Украины направил 1 млрд грн на развитие "Новой украинской школы". Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Фейсбук.

Отмечается, что правительство приняло концепцию развития естественно-математического образования (STEM-образования), которая, по словам Шмыгаля, должна внедрить европейские подходы в образовании для создания основ профессий будущего.

Глава правительства добавил, что применение STEM-образования – это ответ на запросы экономики и потребности общества. "STEM-образование поможет овладеть навыками, необходимыми для разработки и воплощения новейших технологий", - резюмировал Шмигаль.

Напомним, сегодня, 5 августа, в правительстве опубликовали рекомендации для обеспечения образовательного процесса во время пандемии коронавируса. Согласно документу, с 1 сентября в школах необходимо соблюдать социального дистанцирования и правил гигиены. Кроме того, учащимся с заболеваниями дыхательной и иммунной систем советуют учиться дистанционно или на экстернате.

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Накануне Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон о среднем образовании. Он обеспечит возможность более широкого выбора типов учреждений общего среднего образования.