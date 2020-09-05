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Кабмин намерен достичь 7% ставки для кредитов в гривне, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль Кабинет министров

По словам главы правительства, Кабмин уже добился снижения ставки НБУ с 11% до 6% и ипотеки до 10%

Кабинет министров Украины работает над тем, чтобы кредит в гривне можно было взять под 7% годовых. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на 2-м "Форуме МСП. Перезагрузка 2020", который проходил в Киеве при участии представителей бизнеса, передает пресс-служба КМУ

"За время работы нашего правительства учетная ставка НБУ снизилась с 11% до 6%. Сегодня уже есть ипотека под 10%. Наша цель - это кредитование в гривне в среднем под 7%", - подчеркнул премьер.

Кроме того, Денис Шмыгаль добавил, что на данный момент основными направлениями стратегии Кабмина по улучшению финансовой ситуации страны является привлечение внутренних ресурсов, развитие собственного рынка и продолжения сотрудничества с международными партнерами.

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Напомним, в июле 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 9,7% годовых. Это на 1,1 п. п. ниже, чем в июне (10,8%).

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