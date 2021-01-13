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Кабмин на период карантина введет госрегулирование цены на газ

Денис Шмыгаль Правительственный портал

Для бытовых потребителей цену установят на уровне 6,99 грн за метр кубический

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров на время карантина введет государственное регулирование цены на газ для бытовых потребителей. Об этом он написал в своем Telegram-канале

"В связи с пандемией COVID-19, введенными в Украине карантинными ограничениями, резким и непомерным для украинцев во время карантина ростом биржевых цен на газ в последние недели, предлагается ввести в Украине для всех бытовых потребителей государственное регулирование цены на газ на период действия карантинных ограничений или до завершения этого отопительного сезона", - написал премьер.

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По словам Шмыгаля, в планах установить цену на уровне 6,99 грн за метр кубический для всех бытовых потребителей. Предлагаемая цена является самой низкой на украинской бирже.

"В то же время некоторые облгазы сегодня продают газ для бытовых потребителей по 10 грн и даже выше. То есть, предлагается уменьшение цены на газ почти на 30%", - добавил руководитель правительства. 

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Напомним, ранее стало известно, что Антимонопольный комитет Украины проверит обоснованность повышения цен на доставку газа для населения. 

 

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