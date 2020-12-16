Кабмин изменил порядок госрегистрации транспортных средств

Номерные знаки Фото из открытых источников

Теперь можно подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров через е-кабинет водителя

Кабинет министров Украины принял проект постановления, изменяющий порядок госрегистрации, перерегистрации и снятия с учета транспортных средств: автомобилей, автобусов, самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, постановление предусматривает возможность подать заявление и документы, необходимые для получения номерных знаков и регистрационных номеров через е-кабинет водителя или Единый государственный портал админуслуг, если не нужен осмотр специалиста МВД.

Кроме того, предусматривается недопущение отчуждения транспортных средств у владельцев, в отношении которых содержатся сведения в Госреестре должников.

Также упрощаются процедуры осмотра транспортных средств во время государственной регистрации, перерегистрации и снятия их с учета.

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский ответил на петицию по растаможке "евроблях" и обратился к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой содействовать работе нардепов и чиновников в составе рабочей группы по наработке законодательных инициатив по этому вопросу.