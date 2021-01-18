Кабмин хочет повысить зарплаты для сотрудников местного самоуправления

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Проект постановления направлен на согласование профсоюзов

Кабинет министров планирует внести изменения в постановление об условиях оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти (от 9 марта 2006 года № 268). Об этом сообщает пресс-служба Федерации профсоюзов Украины.

Как отмечается, проектом постановления предполагается пересмотреть самые низкие размеры должностных окладов должностных лиц органов местного самоуправления (ведущему специалисту, специалисту i категории, специалисту II категории и специалисту) областного и районного уровня.

Повышение произойдет исходя из условий оплаты труда, установленных для государственных служащих соответствующих категорий и должностей.

Как отмечается, должностной оклад специалиста областного уровня увеличится до 4 670 гривен (сейчас - 4 500 гривен). В то же время должностной оклад председателя областного совета, Киевского городского головы остается на уровне 19 360 гривен.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины повысил минимальный размер должностного оклада в государственных органах.