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Кабмин хочет отказаться от госрегулирования тарифов на жилищно-коммунальные услуги

Водостачання Фото из открытых источников

Такое решение является частью обязательств по программе с МВФ

Кабинет министров принял законопроект, которым право устанавливать тарифы на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотведение предлагается передать от НКРЭКУ к власти на местах. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Правительство выполняет свои обязательства по программе с МВФ, у которых дедлайн в этом году. Только что мы одобрили проект закона, которым предлагаем передать полномочия устанавливать тарифы на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотведение от НКРЭКУ к местной власти. Теперь ожидаем поддержку законопроекта Верховной Радой", - отметил он.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада не смогла проголосовать за законопроект о новом механизме установления тарифов на коммуналку.

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