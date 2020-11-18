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Кабмин до конца недели подаст в парламент проект госбюджета на 2021 год, - Мокан

Василий Мокан УНИАН

Правительство завершает работу над документом

Кабинет министров Украины намерен до конца недели подать в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год. Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Василий Мокан в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Мокана, правительство завершает работу над документом. Также он отметил, что Кабмин активно обсуждает проект госбюджета с Международным валютным фондом.

"Министр финансов в течение дня, до и после заседания правительства, контактирует с МВФ по поводу проекта бюджета. И до конца этой недели правительство планирует подать его ко второму чтению в ВР", - отметил Мокан.

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Ранее народный депутат Даниил Гетманцев заявлял, что к проекту бюджета на 2021 год есть много вопросов, но сегодня мяч на стороне кабинета министров Украины, который должен в течение двух недель вернуть главный финансовый документ страны ко второму чтению в ВРУ.

 

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