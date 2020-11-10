К проекту госбюджета-2021 есть много вопросов, но сегодня мяч на стороне правительства, - Гетманцев

Даниил Гетманцев Фото из открытых источников

В течение 2 недель КМУ должен вернуть смету страны в парламент

К проект бюджета на 2021 год есть много вопросов, но сегодня мяч на стороне Кабинета министров Украины, который должен в течение двух недель вернуть главный финансовый документ страны ко второму чтению в ВРУ.

Об этом в эфире программы "Детали дня" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Парламентарий подчеркнул, что нужно принять государственный бюджет-2021 и иметь нормальный бюджет на следующий год не для того, чтобы получить транш МВФ, "а это надо нам самим, чтобы иметь нормальную смету развития на следующий год".

"Говоря о бюджете на следующий год, мы должны взвесить, что, действительно, есть много вопросов к этому бюджету. И в постановлении ВРУ они были отражены как поручение Верховной Рады Кабинету министров доработать бюджет ко второму чтению. Это и расходная часть, это и доходная часть, это и дефицит бюджета... Но так или иначе, сегодня мяч на стороне Кабинета министров, который должен в течение двух недель вернуть нам ко второму чтению нормальный классный бюджет, который мы сможем принять и гордиться, что мы сделали нормальное для государства дело", – сказал Даниил Гетманцев.

Напомним, на пленарном заседании в четверг, 5 ноября, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о госбюджете на 2021 год.

Перед этим Верховная Рада одобрила за основу законопроект №4100, который предусматривает изменения в Бюджетный кодекс.