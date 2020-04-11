Изменения в госбюджете: Регионы получат почти на 11 млрд меньше

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Планируется сократить субвенции на развитие ОТГ и системы экстренной медицинской помощи

Бюджетный комитет Верховной Рады Украины утвердил новую версию изменений в государственный бюджет, сократив поступления в регионы на 10,7 миллиарда гривен. Об этом сообщает Telegram-канал Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики.

"Комитет сократил поступления в местные бюджеты ... на 44% от объема расходов, которые попадают "под нож". Это - лучше, чем в предыдущей версии изменений (проект закона № 3279). В нем правительство предлагало забрать у местных бюджетов 16,1 млрд (66%)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, планируется сократить субвенции на развитие ОТГ, системы экстренной медицинской помощи, а также стабилизационную дотацию и компенсацию по программе "Социальная община. Кроме этого, планируется на 30% сократить финансирование опорных школ.

Зато остается так называемый "депутатский фонд" - субвенция на социально-экономическое развитие регионов мажоритарщиков в размере 2,9 млрд грн.

Кроме этого, сохраняется Государственный фонд регионального развития (ДФРР) - крупнейший по объему ресурс местных проектов. К слову, в прошлой версии его предлагали полностью сократить, а теперь забирают только ту часть средств Фонда, которая еще не распределена между регионами (2,6 млрд гривен).

Напомним, недавно Бюджетный комитет Верховной Рады утвердил проект изменений в госбюджет на 2020 год. Среди основных изменений - уменьшение Фонда на борьбу с COVID-19 и восстановление дотации аграриям.